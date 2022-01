Germania: operazione di polizia in Assia contro pedopornografia, 64 sospettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Assia ha effettuato un'operazione contro 64 sospettati di produzione, possesso, distribuzione di materiale pedopornografico e abusi sessuali su minori. In cinque giorni, oltre 230 hanno perquisito 57 appartamenti, sequstrando 445 supporti di archiviazione, tra cui 92 smartphone, 48 chiavette Usb e 43 computer. I dati sono ora in fase di valutazione. Le perquisizioni sono state effettuate in diverse città, tra cui Francoforte sul Meno, Darmstadt, Offenbach e Wiesbaden. Sono stati interessati anche i circondari di Darmstadt-Dieburg, Gross-Gerau, Main-Kinzig, Main-Taunus e Hochtaunus. Tra i sospettati, vi sono dieci donne. Tuttavia, i presunti pedofili non sarebbero in contatto tra loro. (Geb)