Ue: Amendola, ottima notizia conferma di Tinagli alla guida della commissione economica del Parlamento

19 luglio 2021

- La conferma di Irene Tinagli alla guida della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo è una "ottima notizia per l'Italia e per chi crede che l'Europa sia sempre di più lo spazio per la prosperità, la sostenibilità e la coesione sociale". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola. "Superare vecchie regole per rafforzare la nostra comunità di destino", aggiunge. (Beb)