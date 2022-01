Kosovo-Serbia: Dipartimento di Stato Usa invita ad impegnarsi nel dialogo mediato dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invitano Kosovo e Serbia ad impegnarsi nel dialogo mediato dall'Unione europea "nello spirito del compromesso necessario" per raggiungere un accordo sulla normalizzazione dei rapporti. Lo ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato Usa parlando all'emittente "Radio Free Europe". "Continuiamo ad invitare Kosovo e Serbia a considerare una priorità il dialogo mediato dall'Ue, per lavorare al fine di ridurre al minimo le tensioni e condurre negoziati con la flessibilità necessaria per raggiungere un accordo comprensivo sulla normalizzazione dei rapporti che permetterà di portare avanti il loro percorso europeo", ha affermato il portavoce Usa. (segue) (Alt)