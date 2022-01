Moldova: ministro Esteri incontra a Bruxelles segretario generale Nato Stoltenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, ha incontrato a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. In una discussione al quartier generale dell'Alleanza atlantica, il capo della diplomazia di Chisinau ha sottolineato l'importanza di ridurre le tensioni nella regione e di individuare soluzioni politiche. Popescu ha anche parlato con Stoltenberg della necessità di evitare azioni militari nel crisi della sicurezza nel continente europeo. Sempre oggi il ministro ha incontrato il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, con cui ha discusso l'attuazione degli obiettivi del Piano d'azione individuale del Partenariato tra la Moldova e la Nato per gli anni 2022-2023, utile a modernizzare il settore della difesa e della sicurezza nazionale. Il ministro ha ringraziato la Nato per il suo aiuto nella pandemia e ha anche affermato in una discussione con Geoana che la Moldova rimarrà un partner credibile nel rafforzamento della sicurezza in Europa, partecipando all'operazione di mantenimento della pace della KFOR in Kosovo. (Beb)