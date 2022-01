I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Figliuolo, variante Omicron arrivata al plateu, ora si sta andando in discesa - "Per quanto riguarda la variante Omicron sembra che si sia arrivati al plateu della curva, quindi si sta andando in discesa, speriamo che questo sia il trend consolidato". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19 al termine della sua visita all'ospedale in fiera a Milano. “Negli ultimi giorni in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi e questo fa ben sperare. Tutto questo è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni”, ha sottolineato il generale evidenziando che l'Italia "sta andando molto bene e la Lombardia sta facendo egregiamente la sua parte sia sui cicli primari, sia sui booster sia sui bambini”. (segue) (Rem)