I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Pavoni (Ance Lombardia) a Nova, nei cantieri assenti il 25 per cento dei lavoratori per covid, situazione mai vista - Il lavoro c'è, ma il 25 per cento di assenze del personale nei cantieri a causa della pandemia e la carenza di materie prime sta mettendo a rischio le imprese dell'edilizia della Lombardia, determinando ritardi nella consegna delle opere e una situazione peggiore di quella del primo lockdown. È il grido d'allarme lanciato da Tiziano Pavoni, presidente di Ance Lombardia, l'associazione nazionale dei costruttori edili. “noi ci troviamo, dalle feste natalizie, con il 25 per cento del personale a casa positivo – spiega Pavoni a Nova – e la cosa si sta prolungando e sta mettendo in difficoltà la produzione all'interno dei cantieri, provocando sicuramente dei ritardi nelle consegne delle opere”. Cantieri privati, sottolinea Pavoni, ma anche opere pubbliche: “La mancanza di personale nei cantieri è molto molto superiore a quella dell'anno scorso con una pandemia molto più grave. A gennaio sono state messe in difficoltà il 90 per cento dell imprese”. Una situazione che necessita di un intervento normativo: “stiamo cercando di valutare quale può essere lo strumento che permetta alle imprese, per questo periodo, di non essere penalizzate, magari ottenendo delle proroghe sui lavori sperando che a febbraio le cose un po' cambino”, auspica Pavoni evidenziando che “tutto ciò, si assomma alla reperibilità dei materiali, a parte i prezzi. Il mese di gennaio è stato complicato”. Il costo dell'energia non si ripercuote direttamente sui cantieri, ma stanno aumentando i costi dei materiali: “Il tondino per l'armatura è aumentato del 15 per cento a gennaio e la giustificazione è che il prezzo dell'energia è tale per cui hanno dovuto aumentare i prezzi. Alcune acciaierie non hanno neanche acceso i forni con i prezzi così alti”. “È un periodo stranissimo, mai visto una cosa del genere in quasi 50 anni che lavoro – chiosa Pavoni – c'è tantissimo lavoro, ma mancano materie prime e personale, se non ti riconoscono gli aumenti rischi di mangiarti la marginalità o, addirittura, intaccare il costo e, in più manca la manodopera e non riesci a consegnare”. (segue) (Rem)