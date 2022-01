I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mps: pg Milano, confermare condanne in appello, riduzione pene per prescrizione - La procura generale di Milano, nel processo d'appello per presunte irregolarità in operazioni finanziarie commesse da Mps, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado - con la quale erano stati condannati tutti gli imputati - con una riduzione delle pene per prescrizione. Alla fine della requisitoria, il sostituto procuratore generale Emma Gualdi ha chiesto per l'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari la condanna a 6 anni e 4 mesi - in primo grado di 7 anni e 6 mesi - mentre per l'ex direttore generale Antonio Vigni sono stati chiesti 6 anni. (segue) (Rem)