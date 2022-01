Burkina Faso: Unione africana condanna tentativo di golpe, dialogo politico unico mezzo per risolvere i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unione africana (Ua) condanna con fermezza il "tentativo di colpo di stato" contro il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ed incoraggia tutti gli attori civili e militari a favorire "il dialogo politico come mezzo per risolvere i problemi" del Paese. Lo riferisce un comunicato ufficiale pubblicato oggi, nel quale l'Ua invita inoltre le forze di sicurezza a garantire l'integrità fisica del presidente Kaboré. La dichiarazione segue di poco quella pubblicata dalla Comunità dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao): "agendo a stretto contatto con la Cedeao, il presidente della Commissione (Ua) dichiara di perseguire incessantemente gli sforzi congiunti con l'organizzazione regionale per una rapida soluzione a questa crisi", si legge ancora nel comunicato stampa. In una nota pubblicata oggi, la Cedeao dichiara ugualmente di seguire con grande preoccupazione gli ultimi sviluppi della situazione politica e della sicurezza in Burkina Faso e di ritenere i militari autori del colpo di Stato responsabili dell’integrità fisica del presidente Marc Roch Christian Kaboré. In un comunicato, il blocco regionale ha condannato “questo atto di estrema gravità che non puo’ essere tollerato in relazione alle misure regionali in vigore”, e ha invitato quindi i militari a rientrare alle loro basi, precisando che li riterrà “direttamente responsabili dell’integrità fisica” del capo dello Stato. (Res)