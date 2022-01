I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: presidente eletto Boric prende distanze da Maduro e Ortega, esperienze che hanno fallito - Il presidente eletto del Cile, il riformista di sinistra Gabriel Boric, ha preso le distanze dai governi di Nicolas Maduro in Venezuela e di Daniel Ortega in Nicaragua, sottolineando che non si riconosce in nessuna delle due esperienze. "Il caso del Venezuela è un'esperienza che più che altro ha fallito, e la principale dimostrazione di questo fallimento sono i sei milioni di venezuelani in diaspora", ha dichiarato Boric in un'intervista rilasciata al portale "Bbc News" nel fine settimana. Riguardo al Nicaragua Boric ha affermato, rispondendo ad una domanda su quali sono i suoi riferimenti della sinistra regionale, di "non riuscire a riconoscersi in nulla". (segue) (Res)