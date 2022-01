I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: forte pressione svalutativa sul peso in attesa di un accordo con Fmi - Il peso argentino soffre una forte pressione svalutativa mentre il Paese entra in una settimana chiave per la definizione di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del programma Stand By da 45 miliardi di dollari siglato nel 2018. Venerdì 28 gennaio il Tesoro argentino dovrebbe versare infatti oltre 700 milioni di dollari all'istituto di credito multilaterale, prima scadenza degli oltre 19 miliardi di dollari da restituire previsti per il 2022. Secondo gli esperti tuttavia, nelle casse della Banca centrale argentina (Bcra) le disponibilità nette sarebbero attualmente inferiori a questa cifra, una situazione che sarebbe all'origine della pressione sulla svalutazione del peso rispetto al dollaro sia nel mercato ufficiale che, soprattutto in quello nero, dove la moneta statunitense ha toccato un nuovo record in chiusura dei mercati venerdì. La delicatezza della situazione si riflette anche sull'aumento del denominato rischio paese, lo spread misurato in relazione ai titoli del tesoro Usa, che oggi in apertura dei mercati ha segnato un nuovo record negativo degli ultimi 18 mesi con 1920 punti. (Res)