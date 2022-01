© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: due portaerei Usa entrano nel Mar Cinese Meridionale per esercitazioni - Due portaerei degli Stati Uniti, la Carl Vinson e la Abraham Lincoln, sono entrate ieri nelle acque del Mar Cinese Meridionale per una nuova esercitazione militare. Lo ha reso noto il dipartimento della Difesa di Washington in un comunicato, nel quale si precisa che le manovre prevedono operazioni di guerra anti-sottomarina, di guerra aerea e d’interdizione navale volte a rafforzare la preparazione al combattimento delle forze Usa. Il Pentagono ha chiarito che le esercitazioni si svolgeranno in acque internazionali e in accordo con il diritto internazionale. La notizia è comunque destinata ad aumentare ulteriormente il livello di tensione nella regione, dopo che nel fine settimana Taiwan ha fatto sapere di aver rilevato 39 aerei militari cinesi nella propria Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz), il numero più alto dallo scorso ottobre. (segue) (Res)