- Cina: colosso immobiliare Evergrande invita creditori a rinunciare ad azioni legali - Il gigante dell'immobiliare cinese Evergrande ha chiesto ai creditori offshore più tempo per formulare un piano di ristrutturazione del debito, esortandoli a rinunciare ad azioni legali "radicali". Lo riferisce l'emittente statunitense "Bloomberg", ricordando che la scorsa settimana un gruppo di obbligazionisti internazionali aveva minacciato un'azione esecutiva contro la società per "difendere con veemenza i propri diritti legali e legittimi interessi". I creditori, rappresentati dallo studio legale Kirkland & Ellis e dalla banca di investimento Moelis & Co, avevano accusato Evergrande di "scarso impegno" e di un "processo decisionale opaco" nella ristrutturazione del debito, giudicati in antitesi agli standard internazionali convenzionalmente applicati in simili operazioni. (segue) (Res)