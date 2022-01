© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Covid, autorità sanitaria proroga allerta livello 2 fino al 7 febbraio - Il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taiwan prorogherà l'allerta di livello due per il Covid-19 fino al prossimo 7 febbraio, in conseguenza dell'aumento dei contagi e della rapida diffusione della variante Omicron. Lo riferisce l'agenzia di stampa centrale ("Cna"), aggiungendo che l'Isola ha riportato oggi 51 nuovi contagi, di cui 36 importati. Taiwan ha segnalato 18.376 casi dall'inizio della pandemia nel 2020, con un tasso di mortalità pari a 851 vittime. Oltre a mantenere in vigore tutte le misure di prevenzione e controllo sinora adottate, tra cui l'obbligo di mascherina all'aperto, l'autorità sanitaria ha introdotto nuove restrizioni. A partire da oggi, le visite ai pazienti ricoverati saranno sospese salvo concessioni da parte della struttura ospedaliera per casi di assoluta necessità. (segue) (Res)