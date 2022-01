© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore-Indonesia: attesa firma di accordi su aerospazio, giustizia e difesa - Singapore e Indonesia firmeranno una serie di accordi su aerospazio, estradizione giudiziaria e cooperazione in materia di difesa in occasione dell’incontro tra il primo ministro Lee Hsien Loong e il presidente Joko Widodo in programma domani sull’isola indonesiana di Bintan. Lo rende noto l’ufficio del primo ministro singaporiano, secondo cui gli accordi saranno siglati nell’ambito del Quadro di discussione annunciato dai due leader nel 2019. Tra le intese spicca una modifica dei confini tra gli spazi aerei di riferimento dei due Paesi. Da tempo l’Indonesia rivendicava il controllo dello spazio sulle isole Riau e su parte del Mar Cinese Meridionale, affidato invece a Singapore dal 1946 dall’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (Icao). (segue) (Res)