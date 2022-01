Serbia: cinese Linglong acquista terreni per costruzione nuovi appartamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese Linglong, attiva in Serbia nella produzione di pneumatici, ha annunciato di aver comprato 2,8 ettari di terreni per la costruzione di cinque appartamenti residenziali. Secondo quanto riferisce la stampa serba, l'operazione ha un valore di 14 milioni di dinari (circa 120 mila euro). Il sindaco di Zrenjanin, Sima Salapura, ha dichiarato che l'investimento porterà alla costruzione di appartamenti che saranno adibiti anche ad uso commerciale. "Creerà nuovi posti di lavoro e cambierà il panorama economico dell'area", ha affermato il sindaco della città del nord della Serbia citato dall'emittente "N1". Nelle scorse settimane la stessa Linglong è stata criticata dopo le notizie secondo cui i lavoratori della società cinese attiva in Serbia, in particolare quelli vietnamiti, sarebbero sfruttati e subirebbero condizioni lavorative poco dignitose.(Seb)