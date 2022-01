Sardegna: la scuola del futuro secondo il Crs4, didattica innovativa e nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una didattica innovativa per le scuole secondarie di I e II grado. E' l'obiettivo del convegno online "Idea-Riale", organizzato dal Crs4. Si è parlato di nuove tecnologie per l'accesso remoto degli studenti a laboratori ed esperimenti scientifici e si sono esaminati i risultati del progetto "Idea", iniziato nell'anno scolastico 2018-2019 e conclusosi nel 2020-2021, che ha visto la partecipazione di 398 insegnanti delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado di tutta la Sardegna, con un coinvolgimento di oltre 10mila studenti sardi nella sperimentazione di nuove pratiche, metodi e strumenti basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Realtà aumentata, pensiero computazionale, Internet delle cose, accesso remoto e intelligenza artificiale sono state le parole chiavi delle tematiche per le quali i docenti sono stati formati. In particolare, è stato sperimentato l'utilizzo di un software dotato di un motore di intelligenza artificiale, adattato per il progetto, in grado di produrre mappe concettuali che, basandosi sulle parole chiave immesse dal docente e dagli studenti, rappresentano le relazioni tra concetti. Questa tecnologia consente di far emergere le connessioni tra argomenti trattati da docenti diversi, per materie differenti. (segue) (Rsc)