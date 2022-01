Sardegna: la scuola del futuro secondo il Crs4, didattica innovativa e nuove tecnologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "Riale", avviato durante la pandemia in modo sperimentale nell'anno scolastico 2020-2021, si rivolge alle scuole secondarie di I e II grado e consente l'accesso da remoto degli studenti a laboratori ed esperimenti scientifici e al contempo permette loro di poter interagire con i ricercatori durante le fasi dell'esperimento. Lo studente ha la possibilità di gestire una delle telecamere disponibili nel laboratorio per inquadrare meglio le azioni del ricercatore e porre domande. A conclusione della sessione da remoto, tutto il materiale, compresa la registrazione, viene inserito in una piattaforma apposita che consente ai docenti di integrare con ulteriori informazioni per gli approfondimenti del caso. (segue) (Rsc)