Sardegna: la scuola del futuro secondo il Crs4, didattica innovativa e nuove tecnologie (3)

- "Questa nuova metodica di insegnamento di argomenti scientifici rivolta agli studenti delle scuole secondarie – - ha spiegato Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4 - ha determinato un impatto più incisivo nell'apprendimento di materie non sempre di facile comprensione". Prosegue Cao: "Considerata l'ampia numerosità di docenti delle scuole della Sardegna, che hanno sperimentato questo innovativo approccio didattico basato su specifiche competenze tecnologiche in capo al CRS4, si auspica che progetti di questo tipo possano godere di ulteriori finanziamenti, non solo pubblici, anche in proiezione futura". Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche, dal canto suo ha rimarcato come "Sardegna Ricerche da sempre sostiene e promuove l'innovazione nella didattica scientifica e il rapporto tra il mondo della ricerca e la scuola, sia direttamente, con le attività del 10Lab, il 'Science Centre' del Parco tecnologico, sia attraverso i progetti delle società partner, come il CRS4. Questo nuovo progetto ci sembra particolarmente rilevante per la sua capacità di avvicinare le ragazze e i ragazzi al metodo scientifico, stimolando in loro il pensiero critico e l'interesse per le carriere 'STEM'. Può inoltre ridurre la necessità degli spostamenti dalle aree più distanti e svantaggiate, portando 'a domicilio' le attrezzature e le competenze dei laboratori più avanzati presenti nelle sedi del Parco, nelle Università e nei centri di ricerca dell'Isola". (segue) (Rsc)