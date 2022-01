Sardegna: la scuola del futuro secondo il Crs4, didattica innovativa e nuove tecnologie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperimenti scientifici disponibili nel catalogo "Riale" sono: il sequenziamento dell'esoma curato dalla piattaforma di sequenziamento massivo del CRS4; le onde dalla fisica classica alla fisica moderna in capo al dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari; lo studio degli effetti neuroprotettivi di composti naturali su un modello di Drosophila per il Morbo di Parkinson sviluppato dal dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Cagliari e dall'Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) del CNR; il controllo quantitativo dell'olio con tecniche spettroscopiche UV-Vis e la classificazione in base alle norme vigenti portato avanti dal laboratorio dell'Autonomia scolastica I .I. S. "Duca degli Abruzzi" di Elmas; il recupero e la valorizzazione degli scarti minerari guidati dal laboratorio dell'Autonomia Scolastica I.T. Minerario "G. Asproni" e I.T.C.G. "E. Fermi" di Iglesias; l'isolamento e la caratterizzazione dei lieviti autoctoni proposti dal Consorzio UNO e dal dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari; la tecnologia fotovoltaica e l'accumulo di energia termica gestiti dalla piattaforma di Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche; la produzione sperimentale del muggine da bottarga (Mugil cephalus) messa a punto dalla Fondazione IMC Centro Marino Internazionale di Torregrande (OR). Il convegno proseguirà domani, 25 gennaio alle ore 15. (Rsc)