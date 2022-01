Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia Nando Dalla Chiesa sia Gherardo Colombo sono stati scelti "per un fatto di anagrafe, di esperienza e di credibilità dei loro nomi". Lo la detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando la scelta dei due presidenti per i due comitati antimafia e per la legalità, presentati oggi a Palazzo Marino. (Video: Agenzia Nova) (Rem)