Sicilia: Lagalla, oggi possibile cessione credito formazione per enti

L'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale ha istituito lo strumento della "cessione del credito", per garantire agli enti di formazione professionale la tempestiva erogazione delle somme dovute, a titolo di anticipazione e saldo, per il finanziamento delle attività̀ formative. Agli enti che lo richiederanno, sarà quindi possibile rilasciare un'apposita certificazione del credito spettante e questa potrà essere utilizzata ai fini dell'eventuale cessione del credito, concesso da istituti bancari o soggetti economici. L'annuncio in una nota della Regione Siciliana. Potranno essere ammessi all'istituto della cessione del credito gli enti regolarmente accreditati all'assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, ai sensi del Dpr n. 25 del primo ottobre 2015, che operano, in particolare, nel settore della formazione professionale.