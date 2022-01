Sicilia: Lagalla, oggi possibile cessione credito formazione per enti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura "si applica a tutte le fasi relative alle procedure di finanziamento regionale ed extraregionale e costituisce un importante strumento per la semplificazione del rapporto tra amministrazione regionale e partenariato della formazione, assicurando a quest'ultimo correntezza finanziaria e stabilità economica". L'assessore Roberto Lagalla ha affermato: "Grazie a questo strumento disposto in favore degli enti della formazione questi potranno tutelare il personale e garantire una stabile continuità delle attività formative erogate, anche nel caso in cui non riuscissero a incassare tempestivamente le anticipazioni delle risorse finanziate dalla Regione. Si tratta di una ulteriore azione in favore della del sistema della formazione siciliano che, grazie a quanto operato dal governo Musumeci durante gli ultimi anni, è riuscito a volgere in positivo una situazione pesantemente in stallo, che aveva messo a dura prova i lavoratori dell'intero comparto". (Ren)