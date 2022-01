Cile: presidente eletto Boric prende distanze da Maduro e Ortega, esperienze che hanno fallito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Cile ha presentato venerdì i 24 ministri del gabinetto che si insedierà l'11 marzo. Tra i principali punti che vengono sottolineati da stampa e analisti è la scelta di Boric di allargare il governo a partiti di centro-sinistra che non appartengono direttamente alla coalizione di governo Apruebo dignidad (Ad - Frente amplio e comunisti). Tra questi soprattutto il partito socialista, che piazza suoi rappresentanti alle Finanze, agli Esteri e alla Difesa, ma anche altre formazioni minori e schieramenti indipendenti. Si tratta, si afferma, di una scelta estremamente pragmatica che tiene conto del fatto che Ad non dispone di una maggioranza propria in parlamento e che configura il nuovo governo con un'impronta socialdemocratica piuttosto che di sinistra radicale. (segue) (Abu)