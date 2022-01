Cile: presidente eletto Boric prende distanze da Maduro e Ortega, esperienze che hanno fallito (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli Esteri andrà la socialista indipendente Antonia Urrejola, avvocato ed esperta in promozione dei diritti umani. Nel 2017 Urrejola è entrata a far parte della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) divenendone presidente al termine del mandato, nel 2021. La futura titolare della diplomazia cilena è stata dal 2006 al 2015 assistente del senatore cileno José Miguel Insulza durante i suoi due mandati alla guida dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Alla Salute va la pediatra Maria Begona Yarza, con un'esperienza decennale in gestione di strutture sanitarie pubbliche. (segue) (Abu)