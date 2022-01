Cile: presidente eletto Boric prende distanze da Maduro e Ortega, esperienze che hanno fallito (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Cile, Sebastian Pinera, ha espresso i suoi auguri al governo entrante del presidente eletto Gabriel Boric. "Salutiamo i nuovi ministri e auguriamo loro il massimo successo nella futura gestione di governo", ha scritto Pinera in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter dopo l'annuncio dei nomi che si insedieranno al governo a partire dall'11 marzo. "Faremo il maggiore sforzo a partire dal 21 febbraio per preparare una transizione ordinata, trasparente ed efficace, per il bene del Cile e dei cileni", ha aggiunto. Analoghi attestati e auguri sono arrivati anche da esponenti del governo, come il ministro dell'Interno, Rodrigo Delgado, che si è augurato da parte sua che "la sicurezza rimanga una delle preoccupazioni principali". Secondo un accordo tra autorità uscenti ed entranti il 21 febbraio è prevista la consegna delle informazioni raccolte da ciascun ministero. (segue) (Abu)