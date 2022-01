Ue: Tinagli (Pd) rieletta presidente commissione economica dell'Europarlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- L'eurodeputata del Partito democratico, Irene Tinagli, è stata riconfermata alla guida della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "Sono stata rieletta presidente della commissione Econ del Parlamento europeo", ha scritto Tinagli su Twitter. "Ringrazio tutti i gruppi e i colleghi per la fiducia e il supporto. Abbiamo lavorato insieme in modo costruttivo nella prima metà della legislatura e farò del mio meglio per mantenere questo spirito nella prossima metà", ha aggiunto. (Beb)