Energia: Gazprom, ritirato 71,8 per cento gas da impianti Ugs in Europa, riserve a minimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei hanno ritirato il 71,8 per cento del gas iniettato durante la stagione estiva dagli impianti di stoccaggio sotterranei (Ugs), pari a 34,3 miliardi di metri cubi di gas, con le riserve ai minimi storici. Lo ha affermato la compagnia energetica russa Gazprom, citando i dati dell'associazione che rappresenta gli interessi degli operatori europei delle infrastrutture del gas, Gas Infrastructure Europe. Al 22 gennaio il volume di gas attivo negli impianti Ugs europei è inferiore del 26 per cento, pari a 14,9 miliardi di metri cubi di gas in meno, rispetto allo scorso anno. In particolare l'occupazione dei depositi sotterranei della Germania è già scesa al 41,8 per cento. (Rum)