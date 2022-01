Russia: Banca centrale sospende acquisto valuta estera per ridurre volatilità mercati finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia ha sospeso l'acquisto di valuta estera sul mercato interno come parte della regola di bilancio, per aumentare la prevedibilità delle azioni delle autorità monetarie e ridurre la volatilità dei mercati finanziari. Lo comunica lo stesso regolatore, precisando che la decisione è stata assunta dalle 15:00 ora di Mosca, le 13:00 in Italia. Il rublo ha reagito positivamente alla mossa della Banca centrale, rafforzandosi nei confronti del dollaro e dell'euro, dopo un pesante calo che aveva portato la valuta russa a un cambio di 89,66 nei confronti dell'euro e 79,35 con il dollaro. La decisione di riprendere l'acquisto di valuta estera "sarà presa tenendo conto della reale situazione dei mercati finanziari", ha aggiunto l'istituto. Il rapporto sottolinea che il regolatore sta valutando le circostanze e possiede strumenti sufficienti per prevenire minacce alla stabilità finanziaria. (Rum)