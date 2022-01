Milano: presentati a Palazzo Marino i nuovi comitati antimafia e per la legalità, trasparenza e efficienza amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha presentato oggi a Palazzo Marino il Comitato Antimafia e il Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa, composti rispettivamente da cinque e quattro componenti che resteranno in carica fino alla fine del mandato, collaborando a titolo gratuito. Il comitato antimafia sarà presieduto da Nando Dalla Chiesa professore titolare degli insegnamenti di sociologia della criminalità organizzata, sociologia e metodi di educazione alla legalità, geopolitica e criminalità organizzata presso l'Università degli studi di Milano. Assieme a lui David Gentili, Counselor e Docente di diritto; Eleonora Montani, avvocato e docente di diritto penale e di gender law and women's rights all'Università commerciale Luigi Bocconi; Ciro Dovizio, docente a contratto di storia contemporanea presso l'Università degli studi di Milano; e Laura Ninni, avvocato specializzato in diritto penale ambientale. Il Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa, invece, sarà di nuovo presieduto da Gherardo Colombo, già magistrato del tribunale di Milano e giudice presso la corte di cassazione e componente della commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale che si occupava della disciplina dei processi in tema di crimine organizzato. Con lui ci saranno Mauro Renna, avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e Professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; Laura De Carlo, consulente legale in ambito sociale per Comuni, fondazioni e associazioni; Ilaria Ramoni, avvocato cassazionista del Foro di Milano. (Rem)