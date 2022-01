Quirinale: Vito (FI), votiamo già da oggi Antonio Martino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio solo dire che è venuto il momento di non rinunciare più alla nostra identità, ai nostri valori, ai nostri ideali, alle nostre bandiere, ai nostri contenuti. Che, lo sappiamo, sono in gran parte diversi da quelli degli alleati. Non propongo di rompere, ora, la coalizione o di uscirne, ma di esserci con la nostra identità. Per questo credo che a partite da questa occasione dovremmo affermarla chiara. Per questo propongo di votare già da oggi Antonio Martino, la nostra tessera numero due, liberale, europeista, atlantico. E naturalmente di proporre il suo nome a tutti, innanzitutto agli alleati, ma di non rinunciare a votarlo anche da soli, in queste prime votazioni". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Elio Vito, nel corso del suo intervento all'assemblea dei grandi elettori di FI, in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. (Rin)