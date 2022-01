Milano: Sala, nuovi comitati Antimafia e Legalità fondamentali per rinnovata centralità del sistema pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di questi comitati c'è un grande bisogno, e questo perché è un momento storico particolare, perché tutti comprendiamo la nuova centralità del sistema pubblico, in parte del Pnrr, ma non solo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la creazione dei due nuovi comitati comunali Antimafia e per la Legalità, Trasparenza e Efficienza amministrativa, presentati oggi a Palazzo Marino. "Le scelte del pubblico in questi anni – ha proseguito Sala - saranno decisive, e assisteremo in Europa e nel nostro territorio a una rinnovata centralità del pubblico, e Milano vivrà un momento storico importante". "Le persone scelte – ha aggiunto il sindaco - sono indipendenti e competenti, ed è quello di cui c'è bisogno. Da altre parti vengono fatte scelte di ordine politico, e non pesate come competenza o altro. Io non voglio che sia mai questo il metro di giudizio del Comune di Milano". (Rem)