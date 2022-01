Pakistan-Sri Lanka: ministro Esteri Qureshi riceve ministro Commercio Gunawardhana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha ricevuto oggi il ministro del Commercio dello Sri Lanka, Bandula Gunawardhana, e il sottosegretario agli Esteri per la cooperazione regionale, Tharaka Balasuriya, in visita a Islamabad insieme a una delegazione commerciale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Qureshi, si legge nella nota, ha sottolineato l’importanza di rafforzare le relazioni bilaterali, attraverso l’impiego ottimale dell’accordo di libero scambio, in diverse aree tra le quali commercio e investimenti, turismo, cultura, istruzione, difesa, agricoltura e risorse umane. Gunawardhanathanked ha espresso apprezzamento per il sostegno di Islamabad e assicurato l’impegno di Colombo per l’espansione delle relazioni, citando in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’industria farmaceutica, i settori minerario, tessile, logistico, educativo e turistico. Le parti, infine, hanno concordato di continuare a collaborare nelle sedi multilaterali e di rafforzare la cooperazione regionale. (segue) (Inn)