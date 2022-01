Pakistan-Sri Lanka: ministro Esteri Qureshi riceve ministro Commercio Gunawardhana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka è in grave difficoltà economica e finanziaria, a causa della pandemia di coronavirus e della conseguente riduzione della mobilità globale, che ha colpito duramente il suo settore di punta, il turismo, e costretto molti lavoratori emigrati a tornare a casa. L’elevata inflazione e la crisi alimentare hanno portato a misure di emergenza negli ultimi mesi. Il Paese è fortemente indebitato con l’estero, in particolare con Cina, Giappone e India, e il suo rating è stato declassato dalle principali agenzie. La settimana scorsa il presidente, Gotabaya Rajapaksa, in un discorso al Parlamento, ha annunciato l’introduzione di nuove leggi per attrarre investimenti e l’accelerazione delle politiche per lo sviluppo di esportazioni, turismo e rimesse nel tentativo di ricostruire le riserve valutarie. (Inn)