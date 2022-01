Milano: Sala, non vediamo segnali di infiltrazioni mafiose, quando avremo quadro completo indirizzeremo comitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora non vediamo segnali particolari di infiltrazioni mafiose a Milano, ma se uno guarda al passato più o meno lungo ci sono dei fatti che non è che avessero dato segnali prima". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la presentazione dei nuovi comitati antimafia e per la legalità a Palazzo Marino, in risposta a chi gli ha chiesto se al momento ci siano o meno segnali preoccupanti di infiltrazione mafiosa a Milano. "Il Pnrr – ha continuato Sala - è in definizione in questi mesi. Abbiamo un certo livello di certezza su opere su alcune realtà, su altre partite non c'è ancora. Quando avremo un quadro definitivo sapremo anche meglio dire ai due organi dove intervenire". (Rem)