Speciale difesa: fonti stampa, il Marocco intende costruire una base navale a Dakhla

- Il Marocco è pronto per costruire un'importante base navale a Dakhla, nel Sahara occidentale, che potrebbe ospitare grandi unità delle dimensioni di una portaerei statunitense e più di 1.700 militari. Lo ha scrive il quotidiano spagnolo "El Espanol", ripreso in Marocco da “Al Yaoum 24”, aggiungendo che questa base fornirà supporto logistico alle navi dirette verso l'Africa occidentale, nonché alle forze dell'Onu dispiegate nel continente, oltre ai compiti legati alla sovranità nazionale. Il forum Far-Maroc, vicino alle Forze Armate Reali, non ha confermato l'autenticità della notizia, ma ha parlato ieri della necessità di pensare alla creazione di un polo militare a Dakhla per potenziare le capacità navali della città. (Res)