Speciale difesa: Ucraina, Nato, alleati inviano navi e aerei su fronte in Europa orientale

- Gli alleati della Nato stanno mettendo "le forze in attesa" e stanno inviando ulteriori navi e aerei da combattimento agli schieramenti dell'Alleanza nell'Europa orientale, rafforzando la deterrenza e la difesa mentre la Russia continua il suo dispiegamento militare dentro e intorno all'Ucraina. Lo ha annunciato l'Alleanza, rilevando come negli ultimi giorni un certo numero di alleati ha fatto annunci riguardanti schieramenti attuali o imminenti. La Danimarca sta inviando una fregata nel Mar Baltico ed è pronta a schierare quattro caccia F-16 in Lituania a sostegno della missione di polizia aerea di lunga data della Nato nella regione. La Spagna sta inviando navi per unirsi alle forze navali della Nato e sta valutando l'invio di caccia in Bulgaria. La Francia ha espresso la sua disponibilità a inviare truppe in Romania sotto il comando della Nato. I Paesi Bassi invieranno due aerei da combattimento F-35 in Bulgaria da aprile per supportare le attività di polizia aerea della Nato nella regione e stanno mettendo una nave e unità terrestri in attesa per la Forza di risposta della Nato. Gli Stati Uniti hanno anche chiarito che stanno valutando la possibilità di aumentare la propria presenza militare nella parte orientale dell'Alleanza. (Beb)