Speciale difesa: Ucraina, viceministro Esteri Polonia, occorre essere pronti a difesa dei nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Dinanzi alla situazione in Ucraina occorre essere pronti alla difesa dei propri interessi. Lo ha detto il viceministro degli Esteri della Polonia, Marcin Przydacz, a proposito del pericolo di un’invasione del Paese da parte della Russia. Parlando all’emittente radiofonica “Siodma9”, il viceministro ha dichiarato che “abbiamo a che fare con dichiarazioni di azioni aggressive da parte della Russia” e pertanto occorre “essere pronti eventualmente alle conseguenze di quello che accadrà”. “Riesco a immaginare che un certo numero di persone potrebbe voler per esempio attraversare il confine polacco-ucraino per venire in Polonia” e “a questo tipo di evento dobbiamo essere pronti”, ha continuato. (Vap)