Rifiuti: Carpano (CC), ok proroga apertura discarica Albano, ma occorre soluzione definitiva

22 luglio 2021

- "La proroga dell’apertura della discarica era inevitabile per scongiurare un’altra crisi rifiuti in Città metropolitana. Ma sulla procedura di bonifica della discarica di Albano non si crei una seconda Malagrotta: chiusa nel 2013 ma che, a distanza di 9 anni, ancora aspetta la bonifica da parte della Regione a beneficio dei tanti cittadini che abitano nella Valle Galeria. Un ritardo inaccettabile del quale il sindaco Gualtieri deve farsi carico presso il presidente Zingaretti. Si utilizzi il tempo della proroga per chiedere un’accelerazione alla Regione sull’approvazione di una discarica che abbia le volumetrie definitive per mettere Roma in sicurezza". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della lista Calenda Francesco Carpano. (Com)