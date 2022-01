© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia consiglia ai suoi cittadini di rinviare i viaggi non essenziali in Ucraina. È quanto si legge nelle indicazioni per gli spostamenti del ministero degli Esteri di Parigi. "Nella misura del possibile, è consigliato di rinviare gli spostamenti senza carattere indispensabile o urgente in Ucraina", fa sapere il Quai d'Orsay. (Frp)