Ue: ministro Esteri greco Dendias, bene attenzione Consiglio a Bosnia e Ucraina

- La Grecia considera molto importante la discussione in seno all'Ue sulla crisi in Bosnia Erzegovina, un Paese d'interesse per la stabilità e la pace nei Balcani. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, parlando ai giornalisti in apertura del Consiglio Esteri dell'Ue come riportato sul suo profilo Twitter. "La Bosnia Erzegovina costituisce un buco nero nel cuore dell'Europa e questa crisi deve avere una risposta", ha affermato Dendias, parlando di un confronto molto importante oggi a Bruxelles anche per l'attenzione dedicata alle situazioni in Siria, Libia e Ucraina. Quest'ultima, secondo Dendias, è un altra area di crisi di particolare interesse per Atene alla luce della presenza della comunità ellenica nell'area di Mariupol. (Beb)