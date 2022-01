Covid: Figliuolo, eliminare burocrazia extra, ora tavolo tecnico per ottenere risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il generale Francesco Paolo Figliuolo è necessario rimuovere quella parte di burocrazia che ad oggi è meno necessaria. Lo ha dichiarato oggi al punto stampa che si è tenuto per l'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Gallarate, in provincia di Varese. "C'è un tavolo tecnico che darà molto velocemente dei risultati" ha aggiunto Figliuolo. "Quando il provvedimento è stato adottato era un momento in cui la variante Omicron impazzava e soprattutto il livello di vaccinazioni era molto più basso tra i bambini rispetto a quello che abbiamo attualmente". Il generale è certo che in breve tempo verrà messo a sistema un provvedimento che possa dare maggiore respiro e possibilità di movimento ai vaccinato. "Sono molto confidente sul fatto che si trovò una quadra, lo chiede anche la conferenza delle Regioni", ha aggiunto.(Rem)