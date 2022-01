Cina-Italia: inaugurata nuova rotta treni merci Suzhou-Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Suzhou, nella provincia orientale del Jiangsu, ha inaugurato una nuova rotta di treni merci con Milano. Il primo convoglio, riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua", è partito oggi dalla stazione di Suzhou e raggiungerà il capoluogo lombardo in 25 giorni. Le merci trasportate includono ricambi auto e utensili da cucina fabbricati nel Jiangsu per un valore di 3,73 milioni di dollari. Stando ai dati forniti dall'autorità doganale di Suzhou, la città ha gestito 406 treni merci Cina-Europa nel corso del 2021, in aumento del 38,12 per cento su base annua. Il valore totale dei beni trasportati si è attestato a circa 2,25 miliardi di dollari, in rialzo del 66,52 per cento. Dal 2013 Suzhou ha inaugurato otto linee di treni merci che coprono 80 destinazioni in Asia centrale, Europa e Sud-est asiatico.(Cip)