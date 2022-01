Speciale difesa: Russia, Ktrv avvia sviluppo missili miniaturizzati per aerei e navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di produzione di armamenti russa Tactical Missiles Corporation (Ktrv) sta sviluppando mini missili per aerei e navi, che potranno così essere trasportati in quantità maggiore dal vettore. Lo ha affermato il direttore generale della Ktrv, Viktor Obnosov, al canale televisivo "Rossija 24", spiegando che al momento uno dei problemi della tecnologia bellica marina ed aeronautica sia quello di miniaturizzare i razzi. Obnosov ha osservato che missili di 100 chilogrammi possono essere posizionati sul vettore in numero maggiore rispetto a quelli di una tonnellata, aumentando il livello di efficienza. Secondo lui si tratta di uno dei compiti più difficili per i progettisti e gli sviluppatori della Ktrv, poiché si tratta di tecnologie completamente diverse rispetto a quelle standard. (Rum)