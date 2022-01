Speciale difesa: Afghanistan, ministero Esteri russo nega arrivo a Mosca delegazioni talebani e resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia smentisce le notizie di diversi media secondo cui una delegazione talebana e una di rappresentanti del Fronte di resistenza nazionale afgano sarebbero arrivate a Mosca per negoziati. Lo ha affermato il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan e direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri, Zamir Kabulov. In precedenza, un certo numero di organi di stampa, citando fonti anonime, avevano riferito che rappresentanti talebani, tra cui il ministro della Difesa afgano Mohammad Yacoub ed il vice primo ministro del Paese Abdul Ghani Baradar, fossero nella capitale russa per incontrare i leader della resistenza Amrullah Saleh e Ahmad Shah Massoud. (Rum)