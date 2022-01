Cooperazione: verifica OIV, conclusa missione in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le verifiche sul campo in Medioriente, Tunisia e Mozambico, per il controllo strategico dell’efficacia e della qualità degli interventi della Cooperazione italiana, si è conclusa anche la missione OIV in Kenya (2-10 gennaio). Il progetto, finalizzato come sempre all’ottimizzazione delle attività e dei servizi, al di là del ‘quantum’ dell’impegno finanziario statale, è stato portato avanti dall’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero degli Esteri e della Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo (AICS), guidato dal direttore Stefano Glinianski. E' quanto si legge in una nota. Il primo appuntamento della delegazione, composta anche dal direttore generale dell’AICS, Luca Maestripieri, è stato, a Nairobi - continua la nota - con il Direttore della sede locale, Fabio Melloni ed il suo staff e, successivamente, con l’Ambasciatore Alberto Pieri e con il Vice-Capo Missione Lorenza Gambacorta, per un’iniziale scambio di informazioni e considerazioni sulla presenza e sul ruolo della Cooperazione italiana nel Paese. Un’attenzione particolare, da parte del direttore Glinianski, è stata rivolta agli aspetti connessi alla valutazione della performance. La sede di Nairobi ha presentato i risultati di un proprio lavoro di tracciamento dei beneficiari delle azioni svolte in gestione diretta nel corso dell’anno 2020 e 2021 con una positiva risposta in termini di “customer satisfaction” per la tempestività, la chiarezza e la qualità dei beni e dei servizi prestati. Illustrato, inoltre, il sistema di valutazione messo a punto dall’OIV e affinato nel corso delle precedenti visite alle sedi AICS, e che sarà applicato anche presso la sede di Nairobi, già impegnata, in coordinamento con la sede centrale e con il lavoro che in tale ambito è in corso di preparazione, nella messa a punto di un sistema di monitoraggio e valutazione e di un apposito software per la relativa implementazione. Conclusi gli incontri presso Ambasciata e sede AICS, il primo progetto visitato è stato l’Istituto professionale St. Kizito, coinvolto nell’ambito dell’iniziativa “Incubatore d’Impresa e Innovazione Energetica in Kenya”. A seguire, la delegazione si è poi incontrata con alcuni dirigenti ENI per un confronto sulla rispettiva azione e le possibilità di sinergie tra le parti. (segue) (Com)