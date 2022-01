Cooperazione: verifica OIV, conclusa missione in Kenya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni successivi - prosegue la nota - tra le varie attività svolte, si segnalano: la visita al centro “IGAD Climate Prediction & Applications Centre” (ICPAC) e, in particolare, alla “Situation Room” del “Disaster Operations Centre” (DOC), alla presenza dei funzionari italiani del United Nations Disaster; il sopralluogo sulla costa, dove si è appena concluso un intervento finanziato dall’Agenzia e affidato allo IAM di Bari “Sustainable horizons for the blue economy in the Kenyan coastal area - Share Blue”; la visita alle riserve naturali di Lewa, Kalama, Ngare Ndare, Reteti e Sera, facenti parte delle zone aride e semiaride (ASAL) del nord del Kenya. E ancora: visita al centro di monitoraggio informatizzato della fauna selvatica (Joint operations Control Center- JOCC) per il contrasto alle attività illecite (bracconaggio, furto di bestiame eccetera) e per il monitoraggio della salute della fauna, il centro di accoglienza per piccoli elefanti orfani o abbandonati al Santuario di Reteti. Infine, sorvolo con un elicottero sul sito irriguo prossimo al fiume WeiWei, nell’ambito del progetto Sigor III; visita all’acceleratore d’impresa di E4Impact; incontro (in modalità ibrida) con il COIKE (gruppo di coordinamento delle OSC italiane in Kenya nato nel 2018 da impulso di questa Sede AICS e Ambasciata), e con i rappresentanti di oltre 30 OSC operanti nel Paese. “La missione in Kenya ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza che la valutazione partecipativa della performance organizzativa assume in un più ampio contesto di generale analisi dell’azione amministrativa”, ha riferito Stefano Glinianski. “Un coinvolgimento degli interlocutori esterni, infatti - ha proseguito Glinianski - ove preliminarmente ragionato e poi correttamente effettuato, non può che generare, riducendone l’asimmetria, una produzione rilevante di informazioni funzionale, oltre che al miglioramento della qualità dell’attività e dei servizi pubblici, altresì, ad una reale trasparenza dell’agire amministrativo, soprattutto ove ad essere utilizzate sono ingenti risorse finanziarie pubbliche”. (Com)