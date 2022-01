Speciale energia: media Ankara, industrie turche colpite da taglio fornitura gas iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interruzione del flusso di gas dall'Iran, dovuto a un incidente che ha danneggiato il gasdotto che collega i due Paesi - la tratta tra Kirkuk (Iraq) e Ceyhan (Turchia) -, colpirà l'industria della Turchia. Lo riferisce il quotidiano filo-governativo "Daily Sabah". Da quanto emerso, infatti, la compagnia energetica nazionale turca, Botas, ha chiesto ai distributori di gas di tagliare le forniture del 60 per cento. In particolare, la decisione coinvolge il settore industriale ed energetico turco, eccezion fatta per il gas fornito alle case per gli impianti di riscaldamento, come voluto dal governo di Ankara. Erdal Bahcivan, il capo della Camera dell'industria di Istanbul, ha dichiarato che l'interruzione causerà "gravi danni alle nostre esportazioni". L'Iran non ha ancora dichiarato le cause specifiche del guasto, ma ha garantito che l'infrastruttura verrà riparata il prima possibile. (Tua)