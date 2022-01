Speciale energia: Arrigoni, grazie a pressing Lega prime risorse contro caro-bollette, ora scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene i fondi stanziati dal governo come chiesto da tempo dalla Lega. Le cifre deliberate sono sicuramente importanti, ma non ancora sufficienti. Invitiamo il governo a studiare e mettere in campo a breve altre misure economiche perché è stimato in 70 miliardi il salasso che attende nel 2022 famiglie e imprese". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile Energia del partito. "Chiediamo di intervenire, innanzitutto, con uno spostamento a regime di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, a partire dai bonus povertà energetica. Sono, inoltre, necessarie ulteriori misure per rafforzare il nostro sistema: maggiore estrazione di gas dai nostri giacimenti per metterlo a disposizione dei settori industriali a rischio di sopravvivenza e per ridurre l'alta dipendenza dall'estero, e il raddoppio della Tap per diversificare gli approvvigionamenti. La Lega, che per prima ha richiesto al governo risorse per famiglie e imprese, continuerà nel suo costante impegno per abbassare i costi di luce e gas, affinché i cittadini non subiscano la stangata del caro-energia", aggiunge Arrigoni. (Com)