Speciale energia: Bonelli (Ev), taglio a Sad di 0,58 per cento e a rinnovabili, Putin ringrazia

- Il taglio dei sussidi pubblici alle fonti fossili, per ridurre il costo delle bollette, sarà di un "ridicolo 0,58% su 18 miliardi di euro che ogni anno lo stato eroga: è una vergognosa presa in giro". E' il duro commento di Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde, alle indiscrezioni circa i tagli ai Sad contenute nel decreto Sostegni. "La ricetta di Cingolani per ridurre l'aumento del costo della bolletta elettrica - prosegue - è quella di ammazzare le rinnovabili: azzera gli oneri di sistema utilizzando i proventi delle aste Ets di CO2 per 1,2 miliardi di euro che, per legge, servono a finanziare la mobilità sostenibile, le rinnovabili e i progetti di forestazione; contemporaneamente, tassa i produttori di energia rinnovabile e non l'industria petrolifera che, con l'aumento del prezzo del gas, ha realizzato extraprofitti miliardari". (Com)