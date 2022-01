Speciale energia: Turchia, industriali, riduzione consumi gas imposti da governo mette a rischio produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dell'industria della Turchia hanno avvertito sui rischi per la produzione dopo che le autorità hanno ordinato di ridurre il consumo di gas a seguito della sospensione delle forniture da parte dell’Iran. Lo riferisce il quotidiano turco filo governativo “Daily Sabah”. Il presidente della Camera dell'industria (Iso) di Istanbul, Erdal Bahcivan, ha affermato che gli industriali hanno dovuto sostenere il peso maggiore dell'aumento dei costi dell’energia negli ultimi mesi ed è inaccettabile che le industrie debbano ora pagare il prezzo in termini di fornitura. "Questa decisione colpirà le nostre esportazioni e causerà uno stress molto serio per la produzione e la pianificazione per le nostre fabbriche", ha affermato in una nota. Bahcivan ha aggiunto che la carenza avrà un effetto domino in quanto avrà un impatto negativo sulla produttività, sulla qualità dell'output, sulla consegna e su molte altre aree. (Res)